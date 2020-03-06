В Саудовской Аравии будут штрафовать инфицированных коронавирусом на $133000

В регионе Персидского залива большинство случаев коронавируса приходится на прибывающих из Ирана, большей частью местных шиитов, посещавших родственников, или священные города шиитов.

Поэтому страны Залива значительно усилили пограничный контроль. В Саудовской Аравии собираются штрафовать людей, которые скрывают состояние своего здоровья по прибытию из Ирана (Reuters ). Сумма штрафа достигнет астрономических 133 тысячи долларов.

В Иране уже более 7100 случаев, количество погибших достигло 237. Иранские власти приняли беспрецедентное решение освободить около 70 тысяч заключенных из тюрем, так не способны контролировать ситуацию.

В Китае и Южной Корее, наоборот, сообщается о значительном замедлении эпидемии. В материковом Китае, вне эпицентра эпидемии в Хубэе, уже второй день не фиксируется ни одного нового случая инфицирования.

В Южной Корее сообщается о 165 инфицированиях, таким образом общее количество достигло 7500. Вместе с тем, очень хорошее состояние медицины позволяет удерживать уровень смертности очень низким (51). Президент Южной Кореи уже заявил, что в стране стабилизировалась ситуацию с эпидемией, указывая на резкое падение новых случаев.