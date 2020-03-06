Саудовская Аравия повышает ставки в нефтяной войне с Россией

Сегодня, 19:01

Сергей Кузнецов

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Саудовская Аравия повышает ставки в нефтяной войне с Россией

Во вторник представители Саудовской Аравии заявили, что будут увеличивать поставки нефти на мировой рынок к уровню более 12 млн баррелей в день.

Таким образом, Саудовская Аравия повышает свои ставки в ценовой войне с Россией. Это также можно считать ответом Саудовской Аравии на намёки из Москвы о возможности новых переговоров.

Столкновение двух нефтяных гигантов вызвало 25%-е падение цен на нефть в понедельник, спровоцировало панические распродажи, и тяжелые потери на мировых фондовых рынках, особенно сырьевых, которые и до того страдали от эпидемии коронавируса (Reuters).

Амин Нассер, глава государственной компании Saudi Aramco, сказал, что Саудовская Аравия увеличит поставки до 12,3 млн баррелей в день уже в апреле, сразу после окончания действия договора ОПЕК+.

Таким образом, саудиты достигнут, как считается, своей максимальной производительности.

Уже известно, что саудиты обратились к Кувейту с призывом начать добычу на общих месторождениях в Нейтральной Зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом. Нефть из этой зоны ранее не учитывалась в добыче ни Саудовской Аравии, ни Кувейта.

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Саудовская Аравия нефть ОПЕК+

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