"Нужно прекратить нефтяную войну" - министр нефти Ирака

Министр нефти Ирака сказал, что будет согласовывать позицию с другими странами ОПЕК, в дискуссии, как остановить панический обвал рынка нефти.

Он добавил, что "затопление" рынка нефтью — не соответствует интересам Ирака. Ирак будет согласовывать позицию не только с нефтедобывающими странами Залива, но и с другими членами картеля, чтобы избежать дальнейшего падения цен (Reuters ).

Позже пресс-секретарь министра подчеркнул, что дополнительный выброс нефти на рынок не отвечает интересам Ирака и всех нефтедобывающих стран, и что ценовая война для завоевания большей доли рынка на самом деле вредит членам ОПЕК.