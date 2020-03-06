Министр энергетики Саудовской Аравии: нам не нужна встреча с Россией

Сегодня, 18:55

Сергей Кузнецов

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Министр энергетики Саудовской Аравии: нам не нужна встреча с Россией

Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что совещание в формате ОПЕК+Россия не будет, так как оно не требуется: стороны пока не пришли даже к предварительному согласованию.

Принц Абдулазиз бин Салман сказал сегодня, что не видит необходимости во встрече стран ОПЕК с Россией даже в мае или июне, так как до сих пор нет даже предварительного согласования позиций стран, по вопросу, как реагировать на сокращение спроса на нефть из-за коронавируса. Если совещание провести в мае-июне, сказал министр, оно только продемонстрирует "нашу неспособность прийти к какому-то соглашению, правильно отреагировать на кризис", сказал принц Абдулазиз (Reuters).

Он также сказал, что каждая страна-производитель нефти должна удерживать свою рыночную долю, комментируя высказывания российского коллеги о том, что дисконты, предоставленные Saudi Aramco, обрушили нефтяной рынок. Нефтяной рынок — это свободный рынок, сказал принц Абдулазиз, на этом рынке каждый производитель должен демонстрировать свою конкурентоспособность, и должен стремиться увеличить свою рыночную долю.

 

 

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нефть Саудовская Аравия ОПЕК+

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