Norwegian Air отменила 3000 авиарейсов из-за коронавируса

Сегодня, 18:50

Сергей Кузнецов

0

Image 16+
Norwegian Air отменила 3000 авиарейсов из-за коронавируса

В Норвегии отменены тысячи авиарейсов, сообщили в национальной авиакомпании Norwegian Air. Так правительство отреагировало на новые случаи коронавируса, занесённого пассажирами самолётов.

Кроме отмены рейсов, авиакомпания проводит и другие мероприятия. Рейсы из, и в Норвегию отменены в промежутке между серединой марта и серединой июня (Reuters).

Несмотря на огромное число отмененных рейсов, в целом затронуто только 15% пассажиропотока, то есть ограничения не тотальные и продуманные.

Пассажирское авиасообщение с Италией отменено полностью. В Италии введены наиболее жесткие в Евросоюзе ограничительные меры, они будут действовать до конца месяца.

СЕО Norwegian Air заявил, что "сейчас наступило критическое время для всей авиационной индустрии, включая норвежскую". Он призвал правительство помочь авиакомпании, так как она столкнулась с большими финансовыми рисками.

 

 

Не забудьте поделиться новостью!
коронавирус авиакомпания Норвегия

Лента

Американские биржи воспряли духом после "черного понедельника"

Сегодня, 19:13

В Италии отменены футбольные матчи из-за коронавируса

Сегодня, 19:11

Трамп будет бороться с коронавирусом снижением налогов

Сегодня, 19:07

В Саудовской Аравии будут штрафовать инфицированных коронавирусом на $133000

Сегодня, 19:04

Саудовская Аравия повышает ставки в нефтяной войне с Россией

Сегодня, 19:01

"Нужно прекратить нефтяную войну" - министр нефти Ирака

Сегодня, 18:58

Министр энергетики Саудовской Аравии: нам не нужна встреча с Россией

Сегодня, 18:55

Norwegian Air отменила 3000 авиарейсов из-за коронавируса

Сегодня, 18:50

Улицы итальянских городов опустели, запрещены публичные мероприятия

Сегодня, 18:47

Ученые раскрыли, как коронавирус может маскироваться под другую болезнь

Сегодня, 14:56

В Минске надеются быстрее договориться с Москвой из-за падения цены нефти

Вчера, 20:07

Европейские биржи обрушились после обвала цен на нефть

Вчера, 20:04

Власти Китая сообщили, что под завалами рухнувшего отеля-карантина осталось 22 человека

Вчера, 19:59

Глава МЧС Ирана заразился коронавирусом

Вчера, 19:41

Суд в Нидерландах приступил к рассмотрению дела о крушении рейса MH17 в Донбассе

Вчера, 19:32

В Нью-Йорке жители панически скупают предметы первой необходимости

Вчера, 19:26

Террористы ПНС Ливии перешли в наступление на войска ЛНА

Вчера, 18:06

Журналисты китайского Sohu восхитились старинными русскими самоварами

6-03-2020, 12:34

Командующий КСИР допустил, что коронавирус является биологическим оружием США

5-03-2020, 22:10

В ВОЗ прогнозируют вспышку коронавируса на Украине

5-03-2020, 09:40

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров