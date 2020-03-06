Norwegian Air отменила 3000 авиарейсов из-за коронавируса

В Норвегии отменены тысячи авиарейсов, сообщили в национальной авиакомпании Norwegian Air. Так правительство отреагировало на новые случаи коронавируса, занесённого пассажирами самолётов.

Кроме отмены рейсов, авиакомпания проводит и другие мероприятия. Рейсы из, и в Норвегию отменены в промежутке между серединой марта и серединой июня (Reuters ).

Несмотря на огромное число отмененных рейсов, в целом затронуто только 15% пассажиропотока, то есть ограничения не тотальные и продуманные.

Пассажирское авиасообщение с Италией отменено полностью. В Италии введены наиболее жесткие в Евросоюзе ограничительные меры, они будут действовать до конца месяца.

СЕО Norwegian Air заявил, что "сейчас наступило критическое время для всей авиационной индустрии, включая норвежскую". Он призвал правительство помочь авиакомпании, так как она столкнулась с большими финансовыми рисками.