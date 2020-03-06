Улицы итальянских городов опустели, запрещены публичные мероприятия

Сегодня, 18:47

Сергей Кузнецов

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Улицы итальянских городов опустели, запрещены публичные мероприятия

Улицы итальянских городов опустели после введения правительством ограничений в Риме и в других крупных городах, а также во всех провинциях Италии.

Италия остаётся эпицентром коронавируса в Европе. Жесткие меры были объявлены в понедельник премьер-министром Джузеппе Конте, в попытке остановить распространение коронавируса из северной провинции Ломбардия. Значительно ограничены передвижения граждан, запрещены публичные собрания.

"Будущее Италии в наших руках. Давайте сделаем всё что возможно" - Джузеппе Конте

Несмотря на жесткие меры, распространение вируса продолжается. Подтверждено более 9000 инфицирований, и 463 летальных случаев. Почти все они сконцентрированы на севере, в Ломбардии и прилегающих провинциях (Reuters).

В Риме впервые за многие десятилетия почти нет пробок, "прохожих меньше чем голубей", пишут СМИ, в метро почти пусто. Нет людей у Фонтана Треви, у Пантеона, на Испанской Лестнице, и даже на площади Святого Петра в Ватикане. "Вся Италия закрылась", пишет итальянская пресса.

 

 

 

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