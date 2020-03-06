В Минске надеются быстрее договориться с Москвой из-за падения цены нефти

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас считает, что резкое падение цен на нефть способствует более продуктивным переговорам Белоруссии с поставщиками нефти.

Ситуация в марте является значительно более выгодной для Белоруссии, сравнивая с ситуацией в декабре или январе, добавил он.

В Минске продолжают отслеживать ситуацию с падением нефтяных цен и девальвацией российского рубля (РБК ).

В декабре прошлого года представители РБ и РФ провели серию переговоров по поставкам нефти. Однако заключить новый контракт не удалось. В данное время загрузка белорусских НПЗ не превышает 50%. В конце прошлого месяца россияне пошли на некоторые уступки, снизив т.н. премию российским нефтедобытчикам на 2 доллара, но это не устроило Лукашенко, и он заявил, что в Белоруссии продолжат искать источники альтернативной нефти.

В конце февраля Лукашенко договорился с Азербайджаном о поставках нефти по т.н. южному маршруту (Азербайджан-Украина).