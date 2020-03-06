Европейские биржи обрушились после обвала цен на нефть

Биржи в Евросоюзе резко упали, реагируя на падение сырьевых цен в Азии, в первую очередь нефти.
Главный фондовый индекс Германии DAX упал на 8%, французский и итальянский индексы — на 5-6%. Лондонская биржа FTSE 100 упала наиболее резко, на 8,5% (РБК).
Эталонный сорт Brent начал падать ещё 6 марта, после провального заседания картеля ОПЕК+, участники которого оказались не способны продлить договор о сокращении нефтедобычи.
Представители России ратовали за сохранение действующих объемов добычи, а саудовцы и их союзники в Персидском заливе считали, что нужно продолжать снижать добычу. Обстановка на заседании ОПЕК+ было достаточно тяжёлой, как сообщали Bloomberg и Reuters.
Саудовцы заявили, что теперь будут наращивать добычу до рекордных уровней, пока не достигнут своей цели, которая заключается в возврате России за стол переговоров ОПЕК+.
Утром 9 марта курс доллара подскочил до 75, а евро до 86.
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