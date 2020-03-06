Власти Китая сообщили, что под завалами рухнувшего отеля-карантина осталось 22 человека

Местные власти города Цюаньчжоу в Китае, в котором обрушился отель-карантин для заболевших коронавирусом, сообщили, что под развалинами всё ещё находятся 22 человека.

Всего в отеле находились 71 изолированных больных, и контактировавших с больными (РБК ).

Отель обрушился 7 марта, из 71 человек 49, по счастливому стечению обстоятельств, остались живы. 9 человек погибли. В отеле находились не только достоверно больные, но и тесно с ними контактировавшие, по решению министерства их отправили в общий карантин.

Здание отеля было введено в эксплуатацию в июне позапрошлого года, то есть было новым. Причина обрушения пока неизвестна.