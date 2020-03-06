Глава МЧС Ирана заразился коронавирусом

Глава иранского министерства по чрезвычайным ситуациям Исмаил Наджар заболел коронавирусом, сообщило иранское государственное новостное агентство ISNA.

В конце прошлой недели министр обратился в больницу, жалуясь на простуду. Четыре последовательных теста на коронавирус подтвердили, что он является вирусоносителем. Министра положили в больницу, где он находился несколько дней, его самочувствие сегодня утром улучшилось, и он был выписан домой, где будет находиться несколько дней, соблюдая карантин (РИА Новости ).

В данный момент Иран — наиболее сильно пораженная коронавирусом страна в мире, если учитывать соотношение количества летальных случаев к количеству заболевших. Среди представителей иранской власти распространение болезни является беспрецедентным в мировом масштабе.