Суд в Нидерландах приступил к рассмотрению дела о крушении рейса MH17 в Донбассе

Суд в Гааге сегодня начал рассматривать дело о катастрофе Boeing МН-17. Судьи в начале заседания рассказали о принципах, по которым будет проходить слушание дела. Судьи заверили, что будут стараться быть объективными и потратят "сколько угодно времени на объективное рассмотрение дела".

Заседание транслировалось в прямом эфире (Интерфакс ). Родственники погибших голландцев добиваются финансовой компенсации от обвиняемых. Один из обвиняемых, гражданин России Олег Пулатов прислал на заседании 2 адвокатов из Нидерландов, и одного из России. Остальные обвиняемые (двое граждан России и один гражданин Украины), которые, по утверждениям следователей, руководили перемещением "Бука" в Донбассе, не прислали своих представителей.