Сирийские СМИ сообщили о неизвестных взрывах на авиабазе Хмеймим

Сразу несколько сирийских СМИ сообщили о неизвестных мощных взрывах, зафиксированных в районе авиабазы Хмеймим. Журналисты указывают, что после этого активность российской авиации значительно снизилась.

В течение нескольких последних часов заходили на посадку и взлетали только несколько самолетов. Эти данные подтверждаются местными жителями. Отмечается, что несмотря на мощное наступление сирийской армии, российская авиация практически перестала оказывать ей поддержку.

СМИ подчеркивают, что происхождение взрывов неизвестно. Ранее боевики заявили, что нанесли удар по российской авиабазе, но подтверждений этому нет.

Военные эксперты все же допускают, что взрывы могут быть следствием работы российской ПВО, пишет «Авиа про».

Некоторые источники утверждают, что российская авиация поднимается в воздух, но с авиабазы Т4, военного аэродрома в Хаме и авиабазы в Камышлы.

Заметим, что взрывы на авиабазе в Хмеймим российская сторона пока никак не комментирует.