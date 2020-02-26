Коронавирус добрался до Англии, Северной Ирландии и Уэльса

Сегодня, 13:58

Александр Зуев

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Коронавирус добрался до Англии, Северной Ирландии и Уэльса

Британское правительство официально сообщило о выявлении первого случая заражения новым вирусом в Уэльсе. Ранее в пятницу с таким же заявлением выступил руководитель санитарно-эпидемиологической службы этого региона Атертон. 

«Я могу подтвердить, что анализы одного пациента в Уэльсе дали положительный результат на коронавирус», – цитирует ТАСС главного санитарного врача. 

Он не назвал ни имени, ни гражданства заболевшего, указав лишь, что тот недавно вернулся с севера Италии. 

Также в пятницу о фиксации двух новых случаев заражении сообщили власти Англии. А накануне стало известно о выявлении первого инфицированного в Северной Ирландии. 

На сегодняшний день во всей Великобритании (с учетом последних случаев) число инфицированных достигло 19-ти.

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