Коронавирус добрался до Англии, Северной Ирландии и Уэльса

Британское правительство официально сообщило о выявлении первого случая заражения новым вирусом в Уэльсе. Ранее в пятницу с таким же заявлением выступил руководитель санитарно-эпидемиологической службы этого региона Атертон.

«Я могу подтвердить, что анализы одного пациента в Уэльсе дали положительный результат на коронавирус», – цитирует ТАСС главного санитарного врача.

Он не назвал ни имени, ни гражданства заболевшего, указав лишь, что тот недавно вернулся с севера Италии.

Также в пятницу о фиксации двух новых случаев заражении сообщили власти Англии. А накануне стало известно о выявлении первого инфицированного в Северной Ирландии.

На сегодняшний день во всей Великобритании (с учетом последних случаев) число инфицированных достигло 19-ти.