В САР в освобожденном от террористов поселке обнаружен склад с турецкими боеприпасами

Накануне сирийские войска освободили от экстремистов поселение Тарик Улем, находящееся близ Алеппо. Обилие в нем бронетехники и боеприпасов впечатлило военнослужащих. За время так называемого перемирия, у боевиков появились десятки танков и бронемашин, горы боеприпасов.

Террористы создали мастерскую, где ремонтировали технику либо делали из нее бронированные доты, а также изготавливали гигантские бомбы на гусеницах. В поселке была тюрьма, тренировочный лагерь для новичков и склады боеприпасов, производства Турции и других стран, сообщает РИА Новости .

В жилищах боевиков в больших количествах обнаружены импортные медикаменты и перевязочные материалы. В тюрьме нашли запертым в одной из камер 80-летнего старика, которого посадили за «пособничество властям».