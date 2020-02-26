Китайский эсминец направил на самолет-разведчик США лазерный луч, способный причинить ущерб

Пресс-служба ВМС США заявила о «непрофессиональных и небезопасных» действиях экипажа китайского эсминца, направившего лазер на самолет Poseidon, совершавший разведывательный полет над Тихим океаном. Инцидент произошел полторы недели назад, однако американцы сообщили о нем только теперь.

«Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, который патрулировал пространство над международными водами Тихого океана в 380 милях (611,5 км) к западу от острова Гуам. Лазер, который не был виден невооруженным глазом, был замечен датчиком на борту P-8A», – приводит сообщение ТАСС

В пресс-службе подчеркнули, что самолет не нарушал международных норм и ни на чью территорию не вторгался. Направленный же на него лазер, имеющий высокий класс мощности, мог вывести из строя оборудование воздушного судна и причинить ущерб экипажу.

Командование ВМС США признало действия китайских моряков непрофессиональными и нарушающими двухсторонние соглашения, добавили в пресс-службе.