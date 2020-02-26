Китайский эсминец направил на самолет-разведчик США лазерный луч, способный причинить ущерб

Сегодня, 09:20

Александр Зуев

0

Image
Китайский эсминец направил на самолет-разведчик США лазерный луч, способный причинить ущерб

Пресс-служба ВМС США заявила о «непрофессиональных и небезопасных» действиях экипажа китайского эсминца, направившего лазер на самолет Poseidon, совершавший разведывательный полет над Тихим океаном. Инцидент произошел полторы недели назад, однако американцы сообщили о нем только теперь. 

«Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, который патрулировал пространство над международными водами Тихого океана в 380 милях (611,5 км) к западу от острова Гуам. Лазер, который не был виден невооруженным глазом, был замечен датчиком на борту P-8A», – приводит сообщение ТАСС

В пресс-службе подчеркнули, что самолет не нарушал международных норм и ни на чью территорию не вторгался. Направленный же на него лазер, имеющий высокий класс мощности, мог вывести из строя оборудование воздушного судна и причинить ущерб экипажу. 

Командование ВМС США признало действия китайских моряков непрофессиональными и нарушающими двухсторонние соглашения, добавили в пресс-службе.

китайский эсминец лазер самолет

Лента

В САР в освобожденном от террористов поселке обнаружен склад с турецкими боеприпасами

Сегодня, 09:55

Китайский эсминец направил на самолет-разведчик США лазерный луч, способный причинить ущерб

Сегодня, 09:20

Беларусь сообщила о выявлении первого случая заражения коронавирусом

Сегодня, 08:47

Турция заявила о гибели 29 военных в Идлибе и признала врагом сирийскую армию

Сегодня, 08:22

Профессор Гарварда предрек заражение 70% жителей планеты коронавирусом

Вчера, 20:41

В Стамбуле задержали россиянку по подозрению в ввозе наркотиков 2 года назад

Вчера, 14:58

В Эстонии выявлен первый носитель коронавируса

Вчера, 12:20

Эксперт раскрыл, сколько людей может заразить больной коронавирусом

Вчера, 12:06

Пентагон: Россия и Китай «подорвали» конкурентное превосходства США

Вчера, 10:14

Сеул и Вашингтон отложили совместные учения на Корейском полуострове из-за коронавируса

Вчера, 09:45

Житель Австралии нашел на берегу странное существо, оказавшееся «убийцей собак»

Вчера, 07:43

Присланные Турцией сирийские боевики обстреляли жилые окраины Триполи

26-02-2020, 21:20

В Италии уже 12 человек умерли от китайского коронавируса

26-02-2020, 17:24

В Ухане был замечен мужчина, снимавший близ ресторана шкуру с мертвой кошки

26-02-2020, 16:44

Террорист, приехав в Сирию, принялся призывать детей к джихаду

26-02-2020, 16:25

Зеленский подарил Украине новую памятную дату – «День сопротивления Крыма российской оккупации»

26-02-2020, 15:16

Южная Корея подтвердила факт заражения коронавирусом американского военного

26-02-2020, 12:41

Китаец приобрел для защиты от вируса надувной костюм космонавта

26-02-2020, 12:04

Против России введены новые и продлены старые санкции

26-02-2020, 08:27

В Индии вспыхнули массовые беспорядки из-за поправок в закон о гражданстве

25-02-2020, 18:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle