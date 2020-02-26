Беларусь сообщила о выявлении первого случая заражения коронавирусом

Накануне белорусские медики впервые на территории страны зарегистрировали «привозной случай» нового вируса. Инфекцию завез иранец, который неделю назад прибыл авиарейсом из Баку, пишет БЕЛТА со ссылкой на Минздрав.

«27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, иностранец и лица с ним контактировавшие помещены в больничные боксы. Состояние здоровья у самого зараженного, удовлетворительное. По всей республике активно проводятся санитарные мероприятия с целью недопущения эпидемии.

Минздрав принял решение об обязательной лабораторной диагностики всех граждан РБ и иностранцев, прибывающих из Ирана, Италии и Кореи.