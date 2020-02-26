Беларусь сообщила о выявлении первого случая заражения коронавирусом

Сегодня, 08:47

Александр Зуев

0

Image
Беларусь сообщила о выявлении первого случая заражения коронавирусом

Накануне белорусские медики впервые на территории страны зарегистрировали «привозной случай» нового вируса. Инфекцию завез иранец, который неделю назад прибыл авиарейсом из Баку, пишет БЕЛТА со ссылкой на Минздрав. 

«27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля», – говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы ведомства, иностранец и лица с ним контактировавшие помещены в больничные боксы. Состояние здоровья у самого зараженного, удовлетворительное. По всей республике активно проводятся санитарные мероприятия с целью недопущения эпидемии. 

Минздрав принял решение об обязательной лабораторной диагностики всех граждан РБ и иностранцев, прибывающих из Ирана, Италии и Кореи.

Беларусь коронавирус

Лента

В САР в освобожденном от террористов поселке обнаружен склад с турецкими боеприпасами

Сегодня, 09:55

Китайский эсминец направил на самолет-разведчик США лазерный луч, способный причинить ущерб

Сегодня, 09:20

Беларусь сообщила о выявлении первого случая заражения коронавирусом

Сегодня, 08:47

Турция заявила о гибели 29 военных в Идлибе и признала врагом сирийскую армию

Сегодня, 08:22

Профессор Гарварда предрек заражение 70% жителей планеты коронавирусом

Вчера, 20:41

В Стамбуле задержали россиянку по подозрению в ввозе наркотиков 2 года назад

Вчера, 14:58

В Эстонии выявлен первый носитель коронавируса

Вчера, 12:20

Эксперт раскрыл, сколько людей может заразить больной коронавирусом

Вчера, 12:06

Пентагон: Россия и Китай «подорвали» конкурентное превосходства США

Вчера, 10:14

Сеул и Вашингтон отложили совместные учения на Корейском полуострове из-за коронавируса

Вчера, 09:45

Житель Австралии нашел на берегу странное существо, оказавшееся «убийцей собак»

Вчера, 07:43

Присланные Турцией сирийские боевики обстреляли жилые окраины Триполи

26-02-2020, 21:20

В Италии уже 12 человек умерли от китайского коронавируса

26-02-2020, 17:24

В Ухане был замечен мужчина, снимавший близ ресторана шкуру с мертвой кошки

26-02-2020, 16:44

Террорист, приехав в Сирию, принялся призывать детей к джихаду

26-02-2020, 16:25

Зеленский подарил Украине новую памятную дату – «День сопротивления Крыма российской оккупации»

26-02-2020, 15:16

Южная Корея подтвердила факт заражения коронавирусом американского военного

26-02-2020, 12:41

Китаец приобрел для защиты от вируса надувной костюм космонавта

26-02-2020, 12:04

Против России введены новые и продлены старые санкции

26-02-2020, 08:27

В Индии вспыхнули массовые беспорядки из-за поправок в закон о гражданстве

25-02-2020, 18:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle