Турция заявила о гибели 29 военных в Идлибе и признала врагом сирийскую армию

После того как Минобороны Турции сообщило гибели в Идлибе 29-ти своих военных, Эрдоган заявил о пересмотре отношения к сирийской армии. Теперь, по его словам, каждый боец режима (САР) является вражеской целью.

После этого глава военного турецкого ведомства Акар прибыл в командный центр на границе с Сирией и принял на себя командование операцией в Идлибе, передает Anadolu .

Начали поступать сообщения о массированных обстрелах позиций армии САР, также издание сообщила об уничтожении сирийского военного конвоя на недавно открытой в Идлибе автотрассе М-5.

«Наша армия использует авиацию и наземные силы для обстрела целей сирийской армии», – сказал журналистам глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Российские военные в САР подтвердили применение турками артиллерии и ударных беспилотников. Они отметили, что турецкое руководство таки не смогло отмежевать экстремистов от мирной оппозиции, готовой к переговорам.