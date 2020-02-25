В Эстонии выявлен первый носитель коронавируса

Эстонское правительство официально заявило о выявлении первого случая заражения новым вирусом. В страну завез его иранец, постоянно проживающий в Эстонии. Недавно он прибыл из Тегерана.

«Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином», – цитирует РИА Новости министра социальных дел Эстонии Танеля Кийка.

После проведения тес-проб иранец изолирован. В настоящее время устанавливаются и проверяются люди, контактировавшие с ним во время перелета. Более полную информацию обещало дать медицинское ведомство.

Напомним, Иран на ряду с такими странами как Китай, Италия и Республика Корея не рекомендован для посещения из-за распространяющегося там коронавируса. К настоящему времени во всем мире этим вирусом заразились более 81 тыс. человек, число умерших – более 2,7 тысяч.