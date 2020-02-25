Сеул и Вашингтон отложили совместные учения на Корейском полуострове из-за коронавируса

Сегодня, 09:45

Александр Зуев

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Сеул и Вашингтон отложили совместные учения на Корейском полуострове из-за коронавируса

В Южной Корее впервые отложены совместные с США военные учения по «медицинским причинам». Принять такое решение командование двух стран вынудило быстрое распространение на полуострове коронавируса. Накануне Пентагон подтвердил факт заболевания одного американского военнослужащего. 

«Альянс Южной Кореи и США решил отложить до дальнейших указаний запланированные на данный момент командно-штабные учения в первой половине года в связи с повышением уровня кризисной ситуации с коронавирусом COVID-2019 до "серьезного"», – цитирует Интерфакс представителя южнокорейского военного ведомства. 

Кроме того, Госдеп настоятельно советует американцам отказаться от поездок в Южную Корею. В ведомстве пояснили, что уровень опасности визитов в эту страну повышен до 3-го (самый высокий уровень – 4-й). Также Вашингтон рассматривает возможность ограничения авиасообщений с РК. Правда, как отметил Трамп, время для таких ограничений «еще не наступило». 

Ранее Сеул сообщил о 12-ти умерших и 1,6 тыс. зараженных новым вирусом.  

США Южная Корея учения

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