Житель Австралии нашел на берегу странное существо, оказавшееся «убийцей собак»

Сегодня, 07:43

Александр Зуев

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Житель Австралии нашел на берегу странное существо, оказавшееся «убийцей собак»

Близ города Перт в Австралии местный житель нашел на пляже странное и, по его мнению, невиданное ранее существо желтого цвета. Он даже всерьез подумал о его инопланетном происхождении. 

Размещенная в соцсети фотография существа вызвала у пользователей удивление и «обросла» различными предположениями, в том числе самыми невероятными. Однако среди читателей нашелся и специалист, который посоветовал срочно избавиться от находки. 

«Не трогайте его – это убийца собак. Возьмите пластиковый пакет и выбросите его», – написал пользователь. 

Позже эксперты-биологи уточнили – это морской заяц, в целях защиты он выбрасывает фиолетовые «умеренно токсичные» чернила. Они иногда становятся причиной смерти собак, которые находят морских зайцев на берегу после шторма и пытаются ими полакомиться. Отсюда и название – «убийца собак», пишет Unilad.

Австралия морской заяц

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