В Ухане был замечен мужчина, снимавший близ ресторана шкуру с мертвой кошки

Сегодня, 16:44

Александр Зуев

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В Ухане был замечен мужчина, снимавший близ ресторана шкуру с мертвой кошки

Житель Уханя (Китай), который известен теперь всему миру как очаг распространения нового смертельного вируса, стал очевидцем шокирующей сцены: средь бела дня у входа в подсобное помещение ресторана, где подают блюда из баранины, пожилой мужчина занимался разделкой кошачьей тушки. Точнее, он снимал шкуру с подвешенного на крюке животного, пишет Daily Mail. 

Кто этот человек, доподлинно не известно, но сразу бросается в глаза, что на нем нет медицинской маски, как будто вышел из помещения «на минуточку». Пользователи Weibo (китайского аналога Twitter) единодушно решили, что попавший в объектив человек либо работает в ресторане по найму, либо является его владельцем. Равнодушных не осталось, поскольку происхождение коронавируса от животных всё еще не опровергнуто. 

«Что же делает этот человек?! Вы убиваете кошку, в то время как вся страна помогает Уханю спасать жизни? Я надеюсь выяснить все детали. Люди не могут быть такими», – написал один из пользователей. 

Другой предположил, что и его, возможно, когда-то потчевали кошатиной вместо баранины. «Почему всё больше и больше людей становятся монстрами?», – вопрошает он.

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