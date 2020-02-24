Южная Корея подтвердила факт заражения коронавирусом американского военного

В Южной Корее 23-летний американский военнослужащий заразился коронавирусом. Часть, в которой он служит, дислоцирована на юго-востоке страны близ города Чилгок. Это в 220-ти км от Сеула.

Как он заразился, пока неясно. В настоящее время солдат находится в карантине за пределами военной базы. Как отмечает агентство «Рёнхап », американская часть находится в нескольких километрах от города Тэгу, де недавно зафиксированы вспышка нового заболевания.

Также Минздрав республики сообщил о 12-й жертве коронавируса. В среду скончался 73-летний мужчина, активный член религиозной секты в Тэгу. Лечение начал проходить в воскресенье.

Участники богослужений сеты продолжают пополнять южнокорейские больницы, говорится в материале. В настоящее время количество инфицированных в стране достигло 1146 человек.