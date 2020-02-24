Китаец приобрел для защиты от вируса надувной костюм космонавта

Не доверяя обычным средствам защиты от коронавируса, а также из-за систематических перебоев с медицинскими масками, житель китайской провинции Фуцзянь по фамилии Ли приобрел себе в интернет магазине надувной костюм космонавта, потратив около 1 тыс. рублей (125 юаней).

Теперь Ли без опаски ходит по улицам и посещает магазин и катается на самокате. Он уверен, что вирусу до него не добраться.

«Я думаю, что костюм восхитителен, и он сможет защитить меня. Под ним я тоже ношу маску для лица. Это двойная защита», – цитирует китайца Daily Mail

Между тем, китайские медики призвали граждан не увлекаться творческими нарядами, так как они не могут защитить от смертельного вируса. Их рекомендации остаются прежними: обязательное соблюдение личной гигиены и использование медицинских масок.