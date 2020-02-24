Китаец приобрел для защиты от вируса надувной костюм космонавта

Сегодня, 12:04

Александр Зуев

0

Image
Китаец приобрел для защиты от вируса надувной костюм космонавта

Не доверяя обычным средствам защиты от коронавируса, а также из-за систематических перебоев с медицинскими масками, житель китайской провинции Фуцзянь по фамилии Ли приобрел себе в интернет магазине надувной костюм космонавта, потратив около 1 тыс. рублей (125 юаней). 

Теперь Ли без опаски ходит по улицам и посещает магазин и катается на самокате. Он уверен, что вирусу до него не добраться. 

 

«Я думаю, что костюм восхитителен, и он сможет защитить меня. Под ним я тоже ношу маску для лица. Это двойная защита», – цитирует китайца Daily Mail.

Между тем, китайские медики призвали граждан не увлекаться творческими нарядами, так как они не могут защитить от смертельного вируса. Их рекомендации остаются прежними: обязательное соблюдение личной гигиены и использование медицинских масок.

Китай коронавирус защита

Лента

Китаец приобрел для защиты от вируса надувной костюм космонавта

Сегодня, 12:04

Против России введены новые и продлены старые санкции

Сегодня, 08:27

В Индии вспыхнули массовые беспорядки из-за поправок в закон о гражданстве

Вчера, 18:05

Россию обвинили в «затягивании петли на шее Лукашенко»

Вчера, 17:12

У китаянки коронавирус подтвердился после восьми отрицательных тестов

Вчера, 13:34

На Одессу обрушился шторм «Юля»

Вчера, 11:08

Во Вьетнаме впервые в мире трансплантировали кисть от живого донора

Вчера, 10:30

В США у женщины выявлена патология: ее мочевой пузырь вырабатывает алкоголь

Вчера, 09:06

«Включая Путина»: сенаторы США требуют ввести новые санкции в отношении руководства РФ

Вчера, 08:26

В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом

24-02-2020, 15:14

Украинский Минздрав запретил передачи продуктов питания эвакуированным из КНР

24-02-2020, 09:48

С эсминцем Ross ВМС США в Черное море вошла турецкая подлодка

24-02-2020, 09:07

«Эроботы»: психологи предложили решение сексуальных проблем астронавтов в космосе

24-02-2020, 08:14

«Нулевой пациент»: китайцы снимают с себя вину за появление коронавируса

23-02-2020, 11:14

Беременная сожительница Илона Маска называет неродившегося ребенка «они»

23-02-2020, 10:28

Канадские ученые заявили о бесполезности проветривания помещений

23-02-2020, 09:52

В Киевской области разгорелся скандал из-за отказа педиатра говорить на украинском

22-02-2020, 10:21

Бабушка, которой уже вырыли могилу, неожиданно «воскресла»

22-02-2020, 08:49

Ливийский народ поддерживает политику Хафтара – доказано соцсетями

22-02-2020, 02:22

Китай намерен создать специальную свободную медицинскую зону с Россией

21-02-2020, 17:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle