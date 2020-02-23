На Одессу обрушился шторм «Юля»

В понедельник Одессу накрыл мощный шторм «Юля» с порывами ветра до 30 м/сек. Ураган с политическим подтекстом валит деревья, срывает крыши, обрывает провода. В части городских домов отсутствует электричество.

От разгула стихии погиб как минимум один человек – на 60-летнюю женщину упало дерево. Несколько горожан получили травмы. Пострадали десятки припаркованных автомобилей. На них падали куски шифера, детали уличных конструкций и, конечно же, деревья. Например, на ул. Греческой многолетнее дерево придавило сразу 7 легковушек.

В городе приостановлена работа трамваев и троллейбусов. Ветром снесло крышу с одного из заводских зданий на Куяльнике. По данным ресурса «НВ », высота волн в море достигает 4-х метров.