В США у женщины выявлена патология: ее мочевой пузырь вырабатывает алкоголь

Сегодня, 09:06

Александр Зуев

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В США у женщины выявлена патология: ее мочевой пузырь вырабатывает алкоголь

Жительницу Питтсбурга (США), которой требуется пересадка печени, врачи обвинили в скрытом алкоголизме. Заверениям пациентки, что много лет не притрагивается к спиртному, они не верили, поскольку каждый анализ мочи на алкоголь был положительным. 

Дальнейшее исследование показало, что организм 61-летней женщины вырабатывал избыточное количество дрожжей (Candida glabrata), которые накапливались в мочевом пузыре. По своим свойствам они похожи на пивные дрожжи, используемые пивоварами. Сам процесс «изготовления» алкоголя происходил в мочевом пузыре пациентки. 

Для избавления от дрожжевой инфекции женщине назначили противогрибковые лекарственные средства, пишет Mail Online.

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США патология мочевой пузырь алкоголь

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