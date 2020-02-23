В США у женщины выявлена патология: ее мочевой пузырь вырабатывает алкоголь

Жительницу Питтсбурга (США), которой требуется пересадка печени, врачи обвинили в скрытом алкоголизме. Заверениям пациентки, что много лет не притрагивается к спиртному, они не верили, поскольку каждый анализ мочи на алкоголь был положительным.

Дальнейшее исследование показало, что организм 61-летней женщины вырабатывал избыточное количество дрожжей (Candida glabrata), которые накапливались в мочевом пузыре. По своим свойствам они похожи на пивные дрожжи, используемые пивоварами. Сам процесс «изготовления» алкоголя происходил в мочевом пузыре пациентки.

Для избавления от дрожжевой инфекции женщине назначили противогрибковые лекарственные средства, пишет Mail Online .