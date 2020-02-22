Украинский Минздрав запретил передачи продуктов питания эвакуированным из КНР

Минздрав Украины распорядился не принимать продуктовые посылки для людей, проходящих карантин по поводу коронавируса в Новых Санжарах. В ведомстве пояснили, что опасаются вспышки другого заболевания – «диарейного».

«Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям», – цитирует « Укринформ » замминистра Виктора Ляшко.

Он добавил, что эвакуированным вполне хватает той еды, которую готовит для них пищеблок медцентра. При этом, по словам Ляшко, не запрещена передача антисептических, гигиенических средств и промышленных товаров.

Как сообщалось ранее, находящиеся на карантине люди недавно вывезены украинским самолетом из китайского Уханя. Местные жители их встретили агрессивно. В городах прошли акции протеста, сопровождавшиеся кострами из покрышек и стычками с полицией. Сами автобусы с эвакуированными протестующие забросали камнями.