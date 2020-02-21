«Нулевой пациент»: китайцы снимают с себя вину за появление коронавируса

Сегодня, 11:14

Александр Зуев

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«Нулевой пациент»: китайцы снимают с себя вину за появление коронавируса

Китайские ученые, исследовавшие 93 образца коронавируса, собранных 12 странах на 4-х континентах, не отрицают, что эпицентром распространения (от человека к человеку) заразы в Ухане стал рынок морепродуктов, однако зародился он не там. Ее привез туда некий «нулевой пациент». Попав в благоприятную для себя среду – не самые лучшие санитарные условия – вирус начал быстро распространяться. 

«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов "Хуанань" из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы», – цитирует РИА Новости китайских ученых. 

По их данным, распространение инфекции шло по меньшей мере по 3-м маршрутам. Так, например, у части заболевших в КНР был выявлен гаплотип Н3, не имеющий никакого отношения к рынку «Хуанань» (там обнаружен Н1 и его производные). 

Вывод исследователей однозначен: рынок морепродуктов не является местом зарождения коронавируса, он стал лишь катализатором для его распространения.

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Китай коронавирус распространение

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