«Нулевой пациент»: китайцы снимают с себя вину за появление коронавируса

Китайские ученые, исследовавшие 93 образца коронавируса, собранных 12 странах на 4-х континентах, не отрицают, что эпицентром распространения (от человека к человеку) заразы в Ухане стал рынок морепродуктов, однако зародился он не там. Ее привез туда некий «нулевой пациент». Попав в благоприятную для себя среду – не самые лучшие санитарные условия – вирус начал быстро распространяться.

«Новый тип коронавируса попал на рынок морепродуктов "Хуанань" из другого места, быстро распространился и на самом рынке, и за его пределы», – цитирует РИА Новости китайских ученых.

По их данным, распространение инфекции шло по меньшей мере по 3-м маршрутам. Так, например, у части заболевших в КНР был выявлен гаплотип Н3, не имеющий никакого отношения к рынку «Хуанань» (там обнаружен Н1 и его производные).

Вывод исследователей однозначен: рынок морепродуктов не является местом зарождения коронавируса, он стал лишь катализатором для его распространения.