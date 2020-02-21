Беременная сожительница Илона Маска называет неродившегося ребенка «они»

Сегодня, 10:28

Александр Зуев

0

Image
Беременная сожительница Илона Маска называет неродившегося ребенка «они»

Илон Маск и его возлюбленная Клэр (канадская певица Grimes) называют еще не родившегося ребенка «они». По мнению женщины, другим людям не следует знать его пол, да и ей самой это не очень интересно, так как ребенок должен сам определиться, кто он в этой жизни – мальчик или девочка. 

По словам Клэр, пусть он сам решает свою судьбу и определяется со своей личностью. 

«Я не хочу ставить им пол, если они не чувствуют себя так в своей жизни. Я не знаю, я просто чувствую, что это не нужно знать», – приводит РЕН.ТВ слова певицы. 

При этом будущая мама уже выбрала для ребенка «нейтральное» имя, которое пока не раскрывает, однако пожаловалась, что родственникам оно не нравится из-за своей «авангардности». 

По данным СМИ, у Маска это будет уже 6-й ребенок. До этого пятерых сыновей ему родила канадская писательница Джастин.

США Илон Маск певица Grimes ребенок

Лента

Беременная сожительница Илона Маска называет неродившегося ребенка «они»

Сегодня, 10:28

Канадские ученые заявили о бесполезности проветривания помещений

Сегодня, 09:52

В Киевской области разгорелся скандал из-за отказа педиатра говорить на украинском

Вчера, 10:21

Бабушка, которой уже вырыли могилу, неожиданно «воскресла»

Вчера, 08:49

Ливийский народ поддерживает политику Хафтара – доказано соцсетями

Вчера, 02:22

Китай намерен создать специальную свободную медицинскую зону с Россией

21-02-2020, 17:10

В Германии беженец из Ирака изнасиловал свою учительницу немецкого языка

21-02-2020, 15:18

Финские СМИ в восторге от российского «пожирателя снега»

21-02-2020, 14:30

Литва предупредила о возможной отмене упрощенного транзита россиян в Калининград

21-02-2020, 13:42

Минобороны Турции: обострение в Идлибе на поставках российских С-400 не скажется

21-02-2020, 12:14

День «пяти двоек»: Ванга предсказала катастрофу 22 февраля

21-02-2020, 09:57

В Полтавской области автобусы с эвакуированными из Китая закидали камнями

21-02-2020, 07:38

Российские бомбардировщики нанесли удар по террористам в Идлибе

20-02-2020, 17:38

Британские врачи получили право не обслуживать расистов и гомофобов

20-02-2020, 17:03

В Дании арестованы 6 россиян. Их подозревают в контрабанде наркотиков

20-02-2020, 15:35

В Австралии сошел с рельсов пассажирский поезд

20-02-2020, 14:53

Украинцы просят Богородицу «отпугнуть» от них людей, эвакуированных из китайского Уханя

20-02-2020, 14:21

Турция перебросила в Идлиб дополнительную военную технику

20-02-2020, 13:32

Пентагон планирует оснастить гиперзвуковыми ракетами подлодки «Вирджиния»

20-02-2020, 12:10

Погибший стрелок из немецкого Ханау оставил на компьютере признание

20-02-2020, 11:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle