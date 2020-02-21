Беременная сожительница Илона Маска называет неродившегося ребенка «они»

Илон Маск и его возлюбленная Клэр (канадская певица Grimes) называют еще не родившегося ребенка «они». По мнению женщины, другим людям не следует знать его пол, да и ей самой это не очень интересно, так как ребенок должен сам определиться, кто он в этой жизни – мальчик или девочка.

По словам Клэр, пусть он сам решает свою судьбу и определяется со своей личностью.

«Я не хочу ставить им пол, если они не чувствуют себя так в своей жизни. Я не знаю, я просто чувствую, что это не нужно знать», – приводит РЕН.ТВ слова певицы.

При этом будущая мама уже выбрала для ребенка «нейтральное» имя, которое пока не раскрывает, однако пожаловалась, что родственникам оно не нравится из-за своей «авангардности».

По данным СМИ, у Маска это будет уже 6-й ребенок. До этого пятерых сыновей ему родила канадская писательница Джастин.