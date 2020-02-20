В Киевской области разгорелся скандал из-за отказа педиатра говорить на украинском

Жительница города Вишневое (Киевская обл.) по имени Анастасия устроила скандал на всю Украину из-за отказа педиатра, на прием к которому она привела свою дочь, говорить на украинском языке, сообщает канал СТБ .

Согласно информации, на приеме женщина-врач говорила исключительно по-русски. Мама маленькой пациентки трижды просила ее перейти на «мову». Педиатр перевела несколько своих фраз, но затем опять продолжила говорить по-русски.

Анастасия решила наказать врача показательно и задействовала для этого все возможные рычаги: обратилась в Минздрав, написала официальное письмо на имя руководителя больницы, задействовала возможности интернета и пообещала подать заявление в суд.

Интересная деталь, когда она скандалила с представителем больницы, тот «наивно» поинтересовался у женщины: «А Вы разве по-русски не понимаете?».

В свою очередь заместитель главврача отметил, что у него нет «методики переучивания» врача, стаж которой перевалил за 36 лет.

Анастасию такое объяснение не устроило, и она заявила о намерении бороться дальше.