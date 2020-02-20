Бабушка, которой уже вырыли могилу, неожиданно «воскресла»

Сегодня, 08:49

Александр Зуев

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Бабушка, которой уже вырыли могилу, неожиданно «воскресла»

Под Винницей (Украина) пожилая женщина 83 лет пришла в себя после клинической смерти. Десять часов она не подавала признаков жизни: сердце остановилось, пульса не было. Врачи в присутствии полицейских констатировали смерть. 

«Померили ей пульс – пульса нет, сделали кардиограмму – прямая линия, мерили давление – его тоже нет. Сказали, всё, можете закрывать зеркала и свечку зажигать», – цитирует врача «Страна.ua». 

После этого родственники начали готовиться к погребению бабушки. Пригласили священника для отпевания, заказали поминальный обед, рабочие на кладбище вырыли могилу. 

Но женщина неожиданно «воскресла», и бригада «скорой помощи» отвезла ее в больницу. Сама она рассказала, что немного «попутешествовала» на «том свете» – встретилась с покойным отцом и видела Царствие Небесное. Врачи считают, что пациентка находилась в глубокой коме, приведшей к клинической смерти, однако каким-то образом смогла самостоятельно из нее выбраться.

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Украина клиническая смерть женщина

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