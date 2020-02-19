Финские СМИ в восторге от российского «пожирателя снега»

Сегодня, 14:30

Александр Зуев

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Финские СМИ в восторге от российского «пожирателя снега»

Россия передала Финляндии для проведения испытаний поезд для расчистки путей. Наблюдавшие за его работой пришли в полный восторг. Они окрестили состав «пожирателем снега», отметив, что ничего подобного до сих пор не видели. 

Финляндия – северная стана, общая протяженность железнодорожной сети в которой достигает 6-и тыс. км. При этом эффективной техники, позволяющей убирать снег с ж/д путей там нет. Расчисткой по-прежнему занимаются трактора и экскаваторы. 

Испытания снегоуборочного поезда проводятся в северной части страны, где выпало максимальное количество осадков. Финские специалисты отметили, что равную по эффективности и экологичности технику в настоящее время не может предложить ни одна страна в мире. 

«Особое внимание будет уделено безопасности и пригодности данного оборудования для финской железнодорожной сети, если опыт будет удачным, то возможно приобретение данного вида техники», – цитирует издание Ilta Sanomat представителя Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелина.
Финляндия сегоуборочный поезд Россия

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