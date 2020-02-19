Минобороны Турции: обострение в Идлибе на поставках российских С-400 не скажется

Россия и Турция не конфликтуют друг с другом в сирийском Идлибе, главная задача Анкары – остановить наступление сирийских войск и отбросить их за оговоренные ранее пределы зоны деэскалации, заявил каналу CNN Turk глава турецкого военного ведомства Акар.

Как сообщалось накануне, формирования боевиков, находящихся в Идлибе, предприняли массированную атаку на позиции армии САР. При этом их наступление поддержала огнем турецкая артиллерия.

«В целом Сочинское соглашение берется за основу, что в нем прописано – то и должно выполняться. У нас нет проблем с Россией, наша цель – сирийский режим», – заявил Акар.

По его словам, Москва и Анкара продолжат переговоры по урегулированию в Идлибе, а военные двух стран продолжат совместное патрулирование.

Министр подчеркнул также, что на договор о поставке российских зенитных систем С-400 ситуация в Сирии никоим образом не повлияет: всё остается в силе, работа в рамках контракта продолжается.