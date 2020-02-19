День «пяти двоек»: Ванга предсказала катастрофу 22 февраля

Знаменитая ясновидящая из Болгарии при жизни предсказала глобальную катастрофу, которая произойдет в день пяти двоек – 22.02.2020. Причем Ванга попросила своих помощников не разглашать данную информацию до нынешнего года, пишет на своем сайте «Радио Sputni k» со ссылкой на другие СМИ.

Насколько правдиво предсказание, человечество поймет уже в эту пятницу. Правда, что конкретно станет причиной всемирного катаклизма, не уточняется. Существуют версии, что прорицательница имела в виду коронавирус либо падение в океан большого метеорита, который породит огромную волну, способную смыть с лица Земли несколько стран. А после этого на планете может наступить «ядерная зима».