Российские бомбардировщики нанесли удар по террористам в Идлибе

В четверг, антиправительственные формирования, находящиеся на территории провинции Идлиб, предприняли несколько массированных атак на позиции сирийских войск с использованием бронетехники. Их наступление поддержала артогнем турецкая армия. Это позволило на одном из участков фронта прорвать оборону армии САР.

«Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами СУ-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов», – говорится в сообщении канала « Звезда ».

Наступление экстремистов захлебнулось, что позволило сирийским военным успешно отбить атаку и уничтожить несколько единиц бронетехники противника, в том числе один танк, 6 бронетранспортеров и 5 «джихад-мобилей» с крупнокалиберными пулеметами.

Одновременно турецкой стороне было направлено сообщение о фиксации средствами объективного контроля факта обстрела сирийских войск и понесенных ими потерь. После этого турецкая артиллерия прекратила огонь.