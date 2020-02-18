Британские врачи получили право не обслуживать расистов и гомофобов

Британская госслужба здравоохранения (NHS) внесла поправки в правила приема пациентов, которые вступят в силу с начала апреля текущего года. Изменения призваны защитить медперсонал от оскорблений и насилия со стороны гомофобов, расистов, сексистов и пр. Исключением станут случаи оказания экстренной помощи.

«Если ранее больницы могли отказать в обслуживании обратившемуся к ним только в случае проявления агрессии, то теперь любой пациент, оскорбляющий или дискриминирующий персонал, не говоря уж о насилии, будет отправлен на улицу без медицинской помощи», – приводит « РГ » слова директора NHS Саймона Стивенса.

Данное решение принято на основе анализа происшествий в медучреждениях. Так, только в прошлом году подверглись насилию со стороны пациентов около 15% сотрудников, а около 30% подверглись оскорблениям, «притеснениям и издевательствам».

Напомним, NHS образована в 1948 году. Обеспечивает бесплатную медпомощь всем жителям Великобритании, включая мигрантов.