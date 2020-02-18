Украинцы просят Богородицу «отпугнуть» от них людей, эвакуированных из китайского Уханя

Сегодня, 14:21

Александр Зуев

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Украинцы просят Богородицу «отпугнуть» от них людей, эвакуированных из китайского Уханя

В четверг в Киеве приземлился борт с эвакуированными из эпицентра вспышки коронавируса – города Ухань (КНР). После дозаправки он вылетел в Харьков. В салоне самолета 45 граждан Украины и 27 иностранцев. В Харькове их встретят автобусы и отвезут в Полтавскую область в медцентр Нацгвардии для отбывания 2-недельного карантина. 

А под Тернополем тем временем местные жители уже несколько дней и ночей хором поют молебны. Напуганные слухами о том, что эвакуированных привезут на Западную Украину, люди просят Богородицу «отпугнуть» их от здешних краев. Причем жители не просто поют, они блокируют местный санаторий «Медоборы», видимо считая, что именно здесь и поселят «зараженных», пишет «Страна.ua». 

По последним данным акции протеста проходят в других украинских городах.

Украина молебен коронавирус

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