Турция перебросила в Идлиб дополнительную военную технику

Сегодня, 13:32

Александр Зуев

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Турция перебросила в Идлиб дополнительную военную технику

Турецкая армия не собирается уходить из провинции Идлиб и продолжает укреплять свои позиции, несмотря на то, что некоторые ее блокпосты оказались в тылу сирийских войск. Так, накануне новая колонна с турецкой военной техникой вошла на территорию САР. 

В составе колонны танки, БТР, военные грузовики. Техника движется по северной части провинции. Также турки установили 3 новых наблюдательных поста, один из них близ автодороги, соединяющей Алеппо и Латакию. 

Сейчас в Идлибе около 3 тыс. единиц турецкой техники и свыше 7 тыс. военнослужащих турецкой армии. 

День назад Эрдоган заявил, что проведение в Идлибе боевой операции неизбежно. 

«Мы ведем обратный отсчет, мы делаем наши последние предупреждения. Мы не оставим Идлиб (сирийскому) режиму, который не понимает решимости нашей страны, и тем, кто его поощряет», – цитирует президента Турции канал Al Jazeera.
Сирия Турция военная техника

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