Турция перебросила в Идлиб дополнительную военную технику

Турецкая армия не собирается уходить из провинции Идлиб и продолжает укреплять свои позиции, несмотря на то, что некоторые ее блокпосты оказались в тылу сирийских войск. Так, накануне новая колонна с турецкой военной техникой вошла на территорию САР.

В составе колонны танки, БТР, военные грузовики. Техника движется по северной части провинции. Также турки установили 3 новых наблюдательных поста, один из них близ автодороги, соединяющей Алеппо и Латакию.

Сейчас в Идлибе около 3 тыс. единиц турецкой техники и свыше 7 тыс. военнослужащих турецкой армии.

День назад Эрдоган заявил, что проведение в Идлибе боевой операции неизбежно.