В Сети появилось видео дорожного инцидента с бронеавтомобилями РФ и США в Сирии

Накануне в YouTube появился видеоролик, запечатлевший инцидент, произошедший на дороге в Сирии между россиянами и американцами, следовавшими на бронеавтомобилях в попутном направлении.

Согласно информации автора видео, военные не поделили дорогу близ города Камышлы. Дата съемки не указывается. Снял инцидент пассажир легковушки, догнавшей военную колонну. В ее хвосте – российский бронетранспортер и автомобиль «Тигр». Перед ними – бронетехника американцев. Их машины движутся настолько медленно, что водитель «Тигра» решает идти на обгон. Однако американец блокирует дорогу и в конечном итоге «выдавливает» россиянина с проезжей части в поле. Машины останавливаются, и на этом запись обрывается.

В Пентагоне произошедшее комментировать отказались.