Командир ВСУ забил до смерти подчиненного перед строем

Военная прокуратура Украины направила в суд дело офицера ВСУ, забившего перед строем солдата за нарушение воинской дисциплины. Об этом сообщает «Страна.ua » со ссылкой на ГБР (Госбюро расследований). Следствие растянулось на 3,5 года. Всё это время военнослужащий находился под стражей.

Согласно материалам дела, в 2016-м командир подразделения одного из соединений, дислоцированных в Донбассе, решил показательно наказать солдата за нарушение дисциплины, дабы другим неповадно было расслабляться во фронтовой обстановке. Он вызвал подчиненного из строя и «воспитывал» кулаками до тех пор, пока тот не потерял сознание.

Позже солдата доставили в госпиталь, где он и скончался. Вскрытие показало, военнослужащий умер из-за повреждения жизненно-важных органов.

Командира арестовали и только теперь будут судить. Максимум, что ему грозит – 10 лет колонии.