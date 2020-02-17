Командир ВСУ забил до смерти подчиненного перед строем

Военная прокуратура Украины направила в суд дело офицера ВСУ, забившего перед строем солдата за нарушение воинской дисциплины. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на ГБР (Госбюро расследований). Следствие растянулось на 3,5 года. Всё это время военнослужащий находился под стражей.
Согласно материалам дела, в 2016-м командир подразделения одного из соединений, дислоцированных в Донбассе, решил показательно наказать солдата за нарушение дисциплины, дабы другим неповадно было расслабляться во фронтовой обстановке. Он вызвал подчиненного из строя и «воспитывал» кулаками до тех пор, пока тот не потерял сознание.
Позже солдата доставили в госпиталь, где он и скончался. Вскрытие показало, военнослужащий умер из-за повреждения жизненно-важных органов.
Командира арестовали и только теперь будут судить. Максимум, что ему грозит – 10 лет колонии.
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