Британка играла на скрипке во время операции на головном мозге

Сегодня, 10:50

Александр Зуев

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Британка играла на скрипке во время операции на головном мозге

В Британии у профессиональной скрипачки врачи диагностировали развитие в головном мозге доброкачественной опухоли. Вопрос о хирургическом вмешательстве был решен, при этом хирурги опасались повредить во время операции те области мозга, которые используются при игре на музыкальном инструменте. 

Женщина в шутку предложила сыграть именно в то время, когда они будут «копаться» в ее черепной коробке. Но медики неожиданно согласились. После начала операции, они вывели пациентку из общего наркоза и подали скрипку. Та начала играть. 

Операция прошла успешно. Хирурги утверждают, что пациентка им здорово помогла, поскольку они отчетливо видели часть мозга, задействованную при игре на этом музыкальном инструменте. 

Через две с половиной недели 53-летняя женщина вновь начала музицировать. 

«Музыка – это моя жизнь. Это то, чем я занимаюсь и на работе, и в свободное время», – приводит слова скрипачки канал ITV.
Британия мозг операция скрипка

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