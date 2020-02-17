Британка играла на скрипке во время операции на головном мозге

В Британии у профессиональной скрипачки врачи диагностировали развитие в головном мозге доброкачественной опухоли. Вопрос о хирургическом вмешательстве был решен, при этом хирурги опасались повредить во время операции те области мозга, которые используются при игре на музыкальном инструменте.

Женщина в шутку предложила сыграть именно в то время, когда они будут «копаться» в ее черепной коробке. Но медики неожиданно согласились. После начала операции, они вывели пациентку из общего наркоза и подали скрипку. Та начала играть.

Операция прошла успешно. Хирурги утверждают, что пациентка им здорово помогла, поскольку они отчетливо видели часть мозга, задействованную при игре на этом музыкальном инструменте.

Через две с половиной недели 53-летняя женщина вновь начала музицировать.