Национальная армия Ливии заявила об уничтожении турецкого сухогруза с оружием

Сегодня, 17:35

Александр Зуев

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Национальная армия Ливии заявила об уничтожении турецкого сухогруза с оружием

В морпорту Триполи горит турецкое судно, черный дым виден за несколько километров. Камера наблюдения зафиксировала попадание в него ракеты (снаряда). Ответственность на себя взяла армия ливийского фельдмаршала Хафтара. В сообщении представителя армии говорится, что судно доставило в Триполи оружие и боеприпасы. Порт находится под контролем правительства нацсогласия, одобренного ООН. 

Собеседники канала Al-Arabiya подтвердил обстрел судна, кроме того, по их словам, несколько снарядов попали в склад на территории порта. 

Ранее сообщалось, что по приказу Эрдогана в Триполи перебрасывается вооружение и личный состав турецкой армии, которая должна защитить правительство нацсогласия от наступления Хафтара.

Ливия Триполи турецкое судно обстрел

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Национальная армия Ливии заявила об уничтожении турецкого сухогруза с оружием

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