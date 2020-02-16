Национальная армия Ливии заявила об уничтожении турецкого сухогруза с оружием

В морпорту Триполи горит турецкое судно, черный дым виден за несколько километров. Камера наблюдения зафиксировала попадание в него ракеты (снаряда). Ответственность на себя взяла армия ливийского фельдмаршала Хафтара. В сообщении представителя армии говорится, что судно доставило в Триполи оружие и боеприпасы. Порт находится под контролем правительства нацсогласия, одобренного ООН.

Собеседники канала Al-Arabiya подтвердил обстрел судна, кроме того, по их словам, несколько снарядов попали в склад на территории порта.

Ранее сообщалось, что по приказу Эрдогана в Триполи перебрасывается вооружение и личный состав турецкой армии, которая должна защитить правительство нацсогласия от наступления Хафтара.