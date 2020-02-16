Американские бойскауты просят защитить их от банкротства

Сегодня, 16:22

Александр Зуев

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Американские бойскауты просят защитить их от банкротства

Когда-то мощнейшая организация «Бойскауты Америки» обратилась в федеральный суд с просьбой о защите от банкротства. Десятки адвокатов от имени нескольких тысяч мужчин требуют от организации материальных компенсаций за надругательство над ними в юном возрасте, когда они сами были скаутами, сообщает Associated Press. 

Наплыв заявлений о сексуальных домогательствах связан с принятием в ряде штатов США законов о продлении сроков давности за некоторые преступления. Чтобы удовлетворить все иски, сумма которых может превысить $1 млрд., «Бойскаутам», скорее всего, придется продать часть имущества. 

Постоянные скандалы вокруг организации привели к снижению числа ее членов более чем 2 раза. В 70-е в ее рядах насчитывалось свыше 4-х млн. скаутов.

США бойскауты банкротство

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