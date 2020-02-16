«Впитал» с молоком матери: женщина покормила малыша грудью после автозагара

Сегодня, 12:01

Александр Зуев

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«Впитал» с молоком матери: женщина покормила малыша грудью после автозагара

Кези Юзефиак, британка 21 года, готовясь к выходу в свет на день Святого Валентина, нанесла автозагар. И в это время проснулся голодный 5-месячный сынишка, которого она кормила грудью. 

Ей даже в голову не пришло, что загар может передаться ребенку. Однако после кормления мордашка ребенка изменилась – вокруг рта появилось коричневое пятно. 

«Раф стал похож на мультяшного Гомера Симпсона. Когда я его увидела, то просто расхохоталась. Никогда не предполагала, что загар может передаться ребенку», сказала она изданию Daily Mail

Чтобы отмыть пятно, женщине понадобилось больше часа – кроме воды она использовала детское масло и салфетки. Зато результат оказался превосходным – сын был настолько чистым, что просто блестел.

  

«А вообще, я испугалась. Это первый и последний раз, когда я кормлю Рафа, не снимая загара», – добавила Кези.

Британия ребенок автозагар

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«Впитал» с молоком матери: женщина покормила малыша грудью после автозагара

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