«Впитал» с молоком матери: женщина покормила малыша грудью после автозагара

Кези Юзефиак, британка 21 года, готовясь к выходу в свет на день Святого Валентина, нанесла автозагар. И в это время проснулся голодный 5-месячный сынишка, которого она кормила грудью.

Ей даже в голову не пришло, что загар может передаться ребенку. Однако после кормления мордашка ребенка изменилась – вокруг рта появилось коричневое пятно.

«Раф стал похож на мультяшного Гомера Симпсона. Когда я его увидела, то просто расхохоталась. Никогда не предполагала, что загар может передаться ребенку», сказала она изданию Daily Mail

Чтобы отмыть пятно, женщине понадобилось больше часа – кроме воды она использовала детское масло и салфетки. Зато результат оказался превосходным – сын был настолько чистым, что просто блестел.

«А вообще, я испугалась. Это первый и последний раз, когда я кормлю Рафа, не снимая загара», – добавила Кези.