Британский профессор назвала «единственный способ» спасения планеты: вымирание человечества

Человечество может помочь планете Земля выжить: для этого оно должно умереть, уверена профессор философии университета Раскина (Кембридж) Патриция МакКормак, по совместительству «гот старой школы».

«Худшая вещь, которую вы можете сделать – это рожать. Если вы не хотите оставлять большой углеродный след (СО2), вы должны прекратить размножаться», – цитирует профессора британское издание « Metro ».

Она подчеркнула, что не призывает убивать детей («это смешно»), просто людям необходимо принимать соответствующие меры до зачатия ребенка. «Не надо автоматически переводить мои слова в акт насилия», – добавила МакКормак.

Она сообщила также, что написала книгу, в которой подробно изложила суть своей философии. Помимо участия в гот-движении, профессор является активной феминисткой и пропагандистом веганства, поскольку выращиваемый на убой скот тоже оставляет огромный углеводородный след, «убивающий Землю».