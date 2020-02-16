Британский профессор назвала «единственный способ» спасения планеты: вымирание человечества

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Человечество может помочь планете Земля выжить: для этого оно должно умереть, уверена профессор философии университета Раскина (Кембридж) Патриция МакКормак, по совместительству «гот старой школы».
Она подчеркнула, что не призывает убивать детей («это смешно»), просто людям необходимо принимать соответствующие меры до зачатия ребенка. «Не надо автоматически переводить мои слова в акт насилия», – добавила МакКормак.
Она сообщила также, что написала книгу, в которой подробно изложила суть своей философии. Помимо участия в гот-движении, профессор является активной феминисткой и пропагандистом веганства, поскольку выращиваемый на убой скот тоже оставляет огромный углеводородный след, «убивающий Землю».
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