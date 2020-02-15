Первая зараженная коронавирусом гражданка РФ будет лечиться в Японии

Россиянка, находящаяся в карантине на круизном лайнере «Бриллиантовая Принцесса», узнала о болезни после очередного медосмотра. Судно стоит на территории Японии в порту Иокогама. Просьб об эвакуации на родину от нее не поступало.

«Пока от гражданки России таких просьб нам не поступало. По законам Японии она должна находиться здесь, в больнице», – сообщили РИА Новости в понедельник в российском посольстве.

В дипмиссии также отметили, что поддерживают с заболевшей постоянную связь, и готовы оказать ей любое содействие.

Круизное судно закрыто на карантин в начале текущего месяца. Оказались отрезанными от берега более 3,5 тыс. человек. Число зараженных пассажиров на утро понедельника – 454. Срок окончания 2-недельного карантина – 19 февраля.

Ранее в США заявили, что собираются эвакуировать с лайнера своих граждан, при этом инфицированные останутся в японских больницах. В сего на судне 44 американца.