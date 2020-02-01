Неизвестные вновь обстреляли военную базу коалиции в Багдаде

Сегодня, 09:21

Александр Зуев

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Неизвестные вновь обстреляли военную базу коалиции в Багдаде

Агентство Reuters сообщило о нескольких взрывах в районе в «зеленой» зоне Багдада близ американского посольства и базой западной коалицией, возглавляемой США, которые находятся рядом. Очевидцы говорят о четырех ракетах. 

Как и прежде, для обстрела использовались реактивные снаряды, выпущенные из пусковой установки, место расположения которой предстоит установить. В проведении акции подозреваются проиранские силы. По предварительным данным, пострадавших нет. 

«Коалиция подтверждает, что небольшие ракеты ударили по базе в Ираке, на которой размещены войска операции "Непоколебимая ярость" в международной зоне, 16 февраля в 3:24 (иракское время). Жертв нет», – сказал представитель коалиции полковник Каггинс. 

О материальном ущербе не сообщается. По факту обстрела проводится расследование.  После убийства американцами иранского генерала Сулеймани обстрелы посольства США и военных баз в Ираке стали регулярными.

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