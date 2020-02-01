Семейная пара нашла в болгарском перце живую лягушку

Канадских ученых заинтересовал факт нахождения в болгарском перце древесной лягушки, они пытаются понять, как она туда попала. В том, что это не обман, они не сомневаются, поскольку в развитии лягушки обнаружились аномалии, в том числе они отметили измененную окраску – результат жизни в замкнутом пространстве.

Обнаружила лягушку семейная пара, при приготовлении салата. Перец они купили в овощном магазине. Находка их поразила, поэтому о ней тут же сообщили в сельскохозяйственный департамент Квебека. При этом супруги утверждали, что перец был целым, без дыр и повреждений.

Ученых заинтересовал феномен, и они принялись за дело. К сожалению, не обошлось без жертв – во имя науки им пришлось усыпить лягушку.

Версий пока немного. Основная: в молодом перце из-за дождя образовалась трещина, куда пролез головастик на последней стадии преобразования во взрослую особь. Трещина со временем «зажила», и лягушонок остался внутри. Возможен и другой вариант: дырка в овоще все же была, просто пара ее не заметила, пишет Daily Mail .