Украинская Рада может разрешить подросткам менять пол без согласия родителей

В Верховную раду поступил законопроект под номером 2684, в котором предлагается разрешить молодым людям, начиная с 14 лет, делать операции по смене пола без получения согласия родителей и законных опекунов. Вопрос о том, каким образом в случае с подростком будет осуществляться финансирование дорогостоящей операции, в документе не рассматривается.

Инициатором проекта стала женщина – народный депутат от «Слуги народа» (правящей партии) Лада Булах. Если депутаты поддержат проект, то в законодательство о правах несовершеннолетних в области здравоохранения будут внесены соответствующие изменения, пишет «Главред ».

Кроме того, согласно законопроекту, украинским подросткам может быть предоставлено право самостоятельно решать, стоит ли им лечиться от таких опасных зависимостей как алкоголизм, наркомания и токсикомания.