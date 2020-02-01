За сутки небоевые потери ВСУ в Донбассе составили 6 человек

За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб и пять получили различные травмы и ранения. Все случаи произошли на контролируемой ВСУ территории Донбасса. Командиры стараются скрыть факты небоевых потерь, направляя в штаб ложную информацию.

По данным Федерального агентства новостей , три военнослужащих 58-й бригады пострадали во время соревнований на звание «Лучший экипаж БМП». Мехвод не справился с управлением, бронемашина перевернулась, а бойцы получили различные травмы, в том числе переломы конечностей. Чтобы ЧП не получило огласки, пострадавших отправили не в госпиталь, а в ротный лазарет.

Один военнослужащий покончил с собой, не выдержав постоянных издевательств со стороны младших командиров. Его смерть вышестоящему руководству была представлена как несчастный случай.

Еще один боец был посечен осколками при установке взрывного устройства на беспилотник, предназначавшийся для запуска на территорию ДНР. О этом случае доложили, как о боевом ранении.

Завершает картину пьяный военный фельдшер, находившийся за рулем служебной машины и врезавшийся в гражданский автомобиль. Медик получил травму черепа, а его «оппонент» – перелом ноги. Об этом случае руководству вообще не докладывалось, несмотря на то, что УАЗик восстановлению не подлежит.