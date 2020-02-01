Американский крейсер перехватил судно с иранским ракетным вооружением

Сегодня, 08:59

Александр Зуев

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Американский крейсер перехватил судно с иранским ракетным вооружением

Пентагон сообщил о захвате крейсером ВМС США Normandy в Аравийском море судна, перевозившее ракеты иранского производства. Судно было арестовано еще 9 февраля, однако заявление об этом было сделано только накануне. В общей сложности американцами было изъято более 150 ракетных комплексов, тепловизоры, а также комплектующих для БЛА и катеров. 

«Вооружения включали 150 противотанковых ракетных комплексов, являющихся иранскими копиями противотанковых ракетных комплексов Kornet («Корнет»), три иранских ракеты класса "земля-воздух", тепловизионные оружейные прицелы, компоненты беспилотников и надводных катеров», – приводит сообщение ТАСС

Напомним, выпускаемые в Иране лицензионные аналоги российских ПТУР «Корнет» носят название «Дехлавие». 

Американское командование уверено, что перехваченный груз предназначался йеменским повстанцам (хуситам). А это противоречит резолюции СБ ООН, запрещающей снабжение мятежников каким бы то ни было оружием.

Иран США судно оружие

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